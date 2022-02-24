Бій за Гостомельський аеродром триває — Арестович

За попередніми даними, на даний час українська артилерія і танки продовжують бій за Гостомельський аеродром у Київській області.

Оперативну інформацію у Facebook оприлюднив радник голоси Офісу президента Олексій Арестович.

Нещодавно він повідомив, що начебто українським військам вдалося відбили аеродром, але потім спростував цю інформацію.

"Уточнюю. Все ще триває бій. Працює наша артилерія та танки. Попередній допис ( у Facebook - ред.) я видалив, щоб уникнути непорозумінь", — пояснив він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що точаться активні бої за Гостомельський аеродром.

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