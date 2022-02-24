Точаться бої за Гостомельський аеродром, Скадовськ та Чаплинку — Залужний

Збройні сили України ведуть активні бойові дії на напрямках висування агресора. Найбільш напружена ситуація на Північному та Південному напрямках.

Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника. Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках", — написав він.

За його даними, наразі ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ та селище Чаплинка. Залужний також закликав резервістів тероборони і всіх, хто може тримати зброю в руках, та "нищити окупантів".

Крім того, він повідомив, що з території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку.

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