Точаться бої за Гостомельський аеродром, Скадовськ та Чаплинку — Залужний

Збройні сили України ведуть активні бойові дії на напрямках висування агресора. Найбільш напружена ситуація на Північному та Південному напрямках.
Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника. Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках", — написав він.
За його даними, наразі ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також міста Генічеськ, Скадовськ та селище Чаплинка. Залужний також закликав резервістів тероборони і всіх, хто може тримати зброю в руках, та "нищити окупантів".
Крім того, він повідомив, що з території Білорусі випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
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