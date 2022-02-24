Російські війська влучили снарядом по Трипільській ТЕС — Міненергетики

Розташована в Київській області Трипільська ТЕС зазнала обстрілів з боку російських військ — про це повідомляє Міністерство енергетики України. "Станом на 17:00 окупанти поцілили снарядом у вугільний склад Трипільської ТЕС. Обладнання і споруди станції не пошкоджені. Станція працює", — йдеться в повідомленні. Також у Міністерстві повідомили, що:

Зв’язок із Каховською ГЕС втрачений.

Були пошкоджені лінії електропередач у районі українсько-російського кордону в Харківській області, біля Охтирки.

Пошкоджена та відключена лінія 330 кВ Ніжин-Конотоп, що, за даними Міненергетики, не вплинуло на енергопостачання.

У Сумах здійснені 20 відключень по 10кВ лініях. Біля Марганця пошкоджена лінія 150 кВ.

Відновлене електропостачання в Миколаївській області.

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