Російські війська влучили снарядом по Трипільській ТЕС — Міненергетики

Розташована в Київській області Трипільська ТЕС зазнала обстрілів з боку російських військ — про це повідомляє Міністерство енергетики України. "Станом на 17:00 окупанти поцілили снарядом у вугільний склад Трипільської ТЕС. Обладнання і споруди станції не пошкоджені. Станція працює", — йдеться в повідомленні. Також у Міністерстві повідомили, що:
- Зв’язок із Каховською ГЕС втрачений.
- Були пошкоджені лінії електропередач у районі українсько-російського кордону в Харківській області, біля Охтирки.
- Пошкоджена та відключена лінія 330 кВ Ніжин-Конотоп, що, за даними Міненергетики, не вплинуло на енергопостачання.
- У Сумах здійснені 20 відключень по 10кВ лініях. Біля Марганця пошкоджена лінія 150 кВ.
- Відновлене електропостачання в Миколаївській області.
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Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
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