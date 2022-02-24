На Запоріжжі не передбачається відключень електро- та водопостачання.

Про це Суспільному повідомила радниця голови Запорізької облдержадміністрації Катерина Іванус.

Також у ЗОДА повідомили, що комендантську годину у Запоріжжі не вводять, натомість є рекомендація з 22:00 до 6:00 залишатись вдома.

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Комендантську годину у Запоріжжі все ж таки вирішили ввести, рішення остаточне. Вона діятиме з 22:00 до 06:00. Мешканців міста просять не виходити на вулицю у цей проміжок часу та не відвідувати громадські місця.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради, який тимчасово виконує обов'язки міського голови Анатолій Куртєв.

Як раніше повідомляло Суспільне, на сторінці Запорізького військового госпіталю у Facebook усіх охочих закликають стати донорами крові. Саме сюди госпіталізують перших поранених під час вторгнення російських окупантів.

Також ветеран АТО Михайло Пирог із Запоріжжя на особистій сторінці у Facebook звернувся до всіх небайдужих з проханням допомогти українській армії. Перелік потреб за посиланням.

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