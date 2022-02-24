Запорізький ветеран АТО звернувся по допомогу для армії

Ветеран АТО Михайло Пирог із Запоріжжя на особистій сторінці у Facebook звернувся до всіх небайдужих з проханням допомогти українській армії.

Ветеран зазначив, що наразі є потреба у таких харчових продуктах: питна вода, їжа швидкого приготування, крупи, консервовані продукти, шоколад, печиво та інші солодкі продукти, які мають високу енергетичну цінність, чай та кава (пакетовані).

Також потрібне військове спорядження та уніформа: камуфляж (будь-якого розміру), берці (будь-які розміри), бронежилети, РПС, каски, підсумки, чохли під бронеплити, маскувальні сітки.

Потреба є і в лікувальних засобах: антибіотики широкого спектра, ліки повсякденного використання, шлункові, ниркові, сердечні препарати, медичний спирт, антисептичні засоби, одноразові маски, бинти, турнікети, одноразові рукавички та інше.

Техніка, яка необхідна військовим: рації широкодиапазонні та вузькодиапазонні, генератори, каністри, інструменти, павербанки, пледи, ковдри та подушки (з синтетичним наповнювачем), одноразовий посуд.

Ті, хто має можливість допомогти українським військовим, можуть приносити перелічені вище речі за адресою вулиця Тургенєва, 8.

Раніше Суспільне повідомляло, Запорізький військовий госпіталь закликає усіх небайдужих стати донорами крові, яка необхідна для лікування бійців Збройних Сил України.

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