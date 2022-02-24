У Запорізькому військовому госпіталі закликають небайдужих стати донорами крові

На сторінці Запорізького війського госпіталю у facebook усіх охочих закликають стати донорами крові.

"Закликаємо всіх небайдужих громадян Запоріжжя стати донором крові у фонд Військового госпіталю для надання невідкладної допомоги пораненим бійцям Збройних Сил України", — зазначають у госпіталі.

Фото: Facebook Запорізький військовий госпіталь

Стати донором крові можна за адресою: місто Запоріжжя, вул. Л. Жаботинського, 32 (центр служби крові), телефони реєстратури: 0612898191 та 0612246079.

Фото: Facebook Запорізький військовий госпіталь

Також у військовому госпіталі Запоріжжя повідомили, що наразі медзакладу потрібні термоковдри.

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