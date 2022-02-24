У Кропивницькому збирають допомогу для військових

У Кропивницькому в наметі на Козачому острові збирають допомогу для військових . Його встановили працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, розповів Суспільному ветеран Антитерористичної операції Дмитро Потоцький.
У наметі збиратимуть речі, необхідні для захисників України, та роздаватимуть листівки щодо дій під час воєнного стану. "Нашій армії потрібна допомога: медикаменти, їжа, речі і чим люди зможуть допомогти, будемо збирати і відправляти на фронт".
Розповів, чому намет встановили на Козачому острові. "Козачий острів символічний, тут завжди організовують збори ветерани та волонтери. Всі знають це місце, саме тому його тут і відкрили".
Намет буде з електрикою для освітлення та опаленням. Дмитро Потоцький каже: добровольці та ветерани-атовці патрулюватимуть місто. Для цього вони отримали зброю. "Ця ініціатива від влади. Видається зброя ветеранам, пенсіонерам МВС і всім, хто має на це дозвіл".
На період воєнного стану намет працюватиме постійно.
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