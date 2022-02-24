Новина про референдум щодо приєднання частини Закарпаття до Угорщини — фейк

Новина про референдум щодо приєднання частини Закарпаття до Угорщини є фейком. Про це повідомив голова Демократичної спілки угорців України Ласло Зубанич, — пишуть на сторінці спілки у Facebook.

"Використання закарпатських угорців в інформаційних воєнних операціях, на жаль, в силу пропагандистських кампаній останніх років і надалі вважається досить "очевидним рішенням". Це підтверджує і така фейкова новина, яка була опублікована у Telegram-каналі Counter Intelligence Global. Там написали, що "володіють непідтвердженою інформацією, що деякі угорськомовні громади Берегівського району на Закарпатті мають намір провести референдум про приєднання до Угорщини".

На сторінці Демократичної спілки угорців України написали, що закарпатські угорці в своїй більшості підтримали незалежність України у 1991 році, а днями їх громадські об’єднання одностайно виступили на підтримку територіальної цілісності та суверенітету. "Представники угорської спільноти як в минулому, так і в сучасних складних часах повністю солідарні з українською нацією в усіх зусиллях, спрямованих на розбудову незалежної і демократичної України", — йдеться у публікації.

"Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби, які мають на меті порушення територіальної цілісності України. Закарпатські угорці останніми десятиліттями завжди залишались законослухняними і лояльними громадянами держави, яку всі ми вже ось тридцять років спільно розбудовуємо. Тому ми засуджуємо будь-які, інспіровані ззовні, намагання створити напругу між мешканцями нашої області, в тому числі подібні неправдиві інформаційні закиди про якісь там "референдуми", — пишуть на сторінці Демократичної спілки угорців України.

Що відомо:

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