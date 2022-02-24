Кілька російських диверсійно-розвідувальних груп намагалися вчинити теракт на Чорнобильській АЕС та спровокувати потужну екологічну катастрофу. Президент Володимир Зеленський розцінив це як "оголошення війни всій Європі".
Про це на брифінгу повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Є оперативні дані, що кілька диверсійно-розвідувальних груп Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС, спровокувати потужну екологічну катастрофу. Це істотно змінює картину того, що відбувається в Україні", — відомив на брифінгу повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.
Президент Володимир Зеленський що це, "оголошення війни всій Європі".
"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86 року не повторилася. Повідомив про це прем'єр-міністру Швеції. Це оголошення війни по всій Європі", — написав він у Twitter.
Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Національна гвардія України вступила в бій в районі міста Прип’ять.
"Противник висадив тактичний десант в Бесарабському та Таврійському операційних районах", - зазначили в Генштабі.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
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