Кілька російських диверсійно-розвідувальних груп намагалися вчинити теракт на Чорнобильській АЕС та спровокувати потужну екологічну катастрофу. Президент Володимир Зеленський розцінив це як "оголошення війни всій Європі".

Про це на брифінгу повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є оперативні дані, що кілька диверсійно-розвідувальних груп Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС, спровокувати потужну екологічну катастрофу. Це істотно змінює картину того, що відбувається в Україні", — відомив на брифінгу повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

Президент Володимир Зеленський що це, "оголошення війни всій Європі".

"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86 року не повторилася. Повідомив про це прем'єр-міністру Швеції. Це оголошення війни по всій Європі", — написав він у Twitter.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Національна гвардія України вступила в бій в районі міста Прип’ять.

"Противник висадив тактичний десант в Бесарабському та Таврійському операційних районах", - зазначили в Генштабі.

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