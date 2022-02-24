Кіровоградський онкоцентр готовий, у разі потреби, приймати поранених бійців

Кіровоградський онкологічний центр готовий, у разі потреби, приймати поранених бійців. Про це Суспільному розповіла речниця медзакладу Аліна Катеринчук.
За її словами, у центрі є достатньо необхідних матеріалів та препаратів для надання медичної допомоги.
На ранок 24 лютого в онкологічному центрі лікуються 290 пацієнтів. Хіміотерапію та променеву терапію людям роблять у звичайному режимі.
"Ми надаємо медичну допомогу усім, хто її потребує. Чи лікувати доброякісну патологію, яку можна відтермінувати, вирішують лікар і пацієнт. В разі небезпеки маємо місце для укриття та запаси продуктів харчування", – розповіла Аліна Катеринчук.
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