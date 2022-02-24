Львів’ян просять допомогти біженцям: що потрібно

У Львові створили координаційний центр для допомоги вимушено переміщеним особам. Цей центр буде займатися розселенням та гуманітарною допомогою. Львів’ян просять приносити їжу та речі першої необхідності.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, усі, хто може допомагати фізично або засобами першої необхідності, прохання звертатись за телефоном: 032 254 60 79. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Список першочергово необхідних речей:

Термозберігаючі ковдри, спальні мішки, каримати, матраци, одяг та дощовики;

Миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові;

Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;

Батарейки, свічки, ліхтарики;

Харчування: вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Адреси пунктів збору:

Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34

Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67

Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11

Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1

Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66

Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85.

Також Центр допомоги населенню та військовим працює у Львівському палаці мистецтв, що на вулиці Коперника, 17. Туди можна приносити речі та харчі. Львів’ян також просять приймати переселенців у себе, якщо є така можливість. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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