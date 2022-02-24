24 лютого о 5:30 військова частина на території Мелітополя (Запорізька область) зазнала авіаційних ударів. На аеродромі є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він опублікував відеозвернення до містян на своїй Фейсбук-сторінці.

Іван Федоров зазначив що на базі Мелітопольського виконкому організовано роботу штабу громадянської охорони із реагування на надзвичайну подію.

"Штаб буде функціонувати на території ДК Шевченко. Там буде розміщено наш "Червоний хрест", управління соцзахисту для забезпечення всім необхідним та інформування та консультування наших містян", — зазначив Іван Федоров.

Він наголосив, що удари були нанесені лише по військовій інфраструктурі. А комунальні служби продовжують працювати, постачання тепла, води, електроенергії, газу відбувається у штатному режимі.

"Дані команди усім організаціям із обслуговування для організації безперешкодного доступу до бомбосховищ. На сьогодні немає жодного завданого удару по громадській інфраструктурі та житловим секторам", — підкреслив Іван Федоров.

Міський голова повідомив, що із 24 лютого школи та дитячі садочки Мелітополя закриті та не функціонують. А от медичні заклади функціонують у повному обсязі.

"Зараз зупиниться планова госпіталізація. Максимально всіх пацієнтів, кого зможуть виписати зі стаціонарів випишуть, щоб лікарня була готова до повноцінного функціонування у надзвичайній події", — сказав Іван Федоров.

Він також закликав містян не панікувати та встановити зв'язок із родичами та близькими, підготувати документи та залишатися вдома.

За словами Івана Федорова, представники міської влади не покидали територію міста та залишаються на робочих місцях.