У Кіровоградській обласній раді організували позачергове засідання сесії з у зв'язку з воєним станом. Присутні 36 депутатів, дев'теро брали участь онлайн.

На порядку денному одне питання – внесення змін до бюджету області 2022 року.

Обласна рада збільшила розмір резервного фонду обласного бюджету на 65 мільйонів 582 тисячі гривень. Депутати проголосували за це рішення одноголосно.

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