У Кіровоградській обласній раді організували позачергове засідання сесії з у зв'язку з воєним станом. Присутні 36 депутатів, дев'теро брали участь онлайн.
На порядку денному одне питання – внесення змін до бюджету області 2022 року.
Обласна рада збільшила розмір резервного фонду обласного бюджету на 65 мільйонів 582 тисячі гривень. Депутати проголосували за це рішення одноголосно.
Що відомо
- Військове вторгнення Росії. Всі новини Кіровоградської області в одній стрічці
- Військове вторгнення Росії. Всі новини України в одній стрічці
Читайте також
- Три правила поведінки в соцмережах, які зараз допоможуть Україні
- Усі укриття Кіровоградщини на інтерактивній мапі.
- У Кропивницькому власники зброї можуть патрулювати вулиці разом з поліцейськими. Куди звернутися
- "Прийшли захищати Україну". У Кропивницькому на площі збираються чоловіки та йдуть до військкомату.
- На Кіровоградщині усі відділення Приватбанку поновлять роботу, банкомати поповнюватимуть.
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм, Інстаграм та Ютуб
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!