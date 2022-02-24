У Луцьку створили мобілізаційний штаб. Про це повідомив на своїй сторінці Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Завданням штабу є охорона громадського порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання міста та протидія диверсійно-розвідувальним групам.

Фото/Facebook: Ihor Polishchuk

Разом з керівниками громадських організацій учасників АТО, представниками добровольчих батальйонів, громадських формувань з охорони громадського порядку та організації ветеранів війні в Афганістані створили мобілізаційний штаб.

Що відомо

24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.

Усі стратегічні об'єкти, розміщені на території Волинської області, станом на 15:00 у Луцьку продовжують працювати у штатному режимі. Одна із найбільших котелень міста, на вулиці Карбишева, 2, тимчасово припинила роботу.

В освітніх закладах, санаторіях, інтернатах, спортивних залах на території Волинської області наразі організовують можливість надання притулку та продуктів харчування для евакуйованих українців.

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