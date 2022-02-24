Через вибухи на військовому аеродромі у Луцьку призупинили одну із котелень

Одна із найбільших котелень міста, на вулиці Карбишева, 2, тимчасово припинила роботу. Це пов'язано із вибухами, що сталися в районі військового аеродрому. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства "Луцьктепло".

"Через вибухи, що сталися в районі військового аеродрому, було прийнято рішення про тимчасову зупинку котельні, що розташована найближче до об'єкта", – зазначили тепловики.

Наразі відомо, що персонал котельні відпустили з робочих місць.

На сайті "Луцьктепло" також повідомили, що роботу котельні та забезпечення послугами буде відновлено, щойно ситуація стабілізується.

Решта об'єктів підприємства працюють в штатному режимі.

Що відомо

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.

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