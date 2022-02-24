Усі стратегічні об'єкти на Волині працюють у штатному режимі, – оперативний штаб

Усі стратегічні об'єкти, розміщені на території Волинської області, продовжують працювати у штатному режимі. Про це повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

З шостої години ранку 24 лютого в ОДА засідає оперативний штаб, під головуванням голови обласної адміністрації.

"Прикордонники повідомляють нам, що у нас на Волині загрози зараз немає", – сказав Юрій Погуляйко.

Також у відеозверненні з оперативного штабу повідомили, що наразі військові з'ясовують, що саме сталося на Луцькому військовому аеродромі, звідки зранку лунали вибухи.

"Попередня інформація – спрацювали вибухові пакети. Зараз розбираємося, там працюють слідчі", – зазначив голова облдержадміністрації.

Як повідомив у зверненні Луцький міський голова Ігор Поліщук, у місті створений резервний запас води – 40 тисяч метрів кубічних.

Що відомо

24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.

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