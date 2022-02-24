Лучан просять залишатися вдома. Чутно вибухи зі сторони військового аеродрому

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Навчання в школах та дитячих садочках призупиняється на невизначений період.
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Щодо вибухів, які лучани чули одразу у кількох районах міста, то вони, зі слів Ігоря Поліщука, лунають з боку Луцького військового аеродрому. "Їх походження та обставини встановлюються", – сказав міський голова.
Що відомо
- 24 лютого по всій Україні запроваджують воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.