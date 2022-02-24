Лучан просять залишатися вдома. Чутно вибухи зі сторони військового аеродрому

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Навчання в школах та дитячих садочках призупиняється на невизначений період.

Щодо вибухів, які лучани чули одразу у кількох районах міста, то вони, зі слів Ігоря Поліщука, лунають з боку Луцького військового аеродрому. "Їх походження та обставини встановлюються", – сказав міський голова.

Що відомо