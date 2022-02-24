У кількох містах Волині скасували навчання

У зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках обласного центру Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.

Як сказав Суспільному телефоном керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, дітей та батьків просять у школи та дитсадки поки не йти.

Наразі педагоги сповіщають батьків про рішення місцевої влади скасувати навчання.

Зі слів заступника міського голови Володимира Ярослава Матвійчука, у місті де базується 14 ОМБР, усі навчальні заклади (ДНЗ, школи, училища – ред.) на навчання не виходять. "Туди на роботу сьогодні вийдуть керівники та техпрацівники, які забезпечують роботу укриттів", – сказав він.

Наразі кореспонденти Суспільного з'ясовують, яка ситуація в інших містах області.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.