Заклади освіти на Волині готуються надати притулок для евакуйованих українців

В освітніх закладах, санаторіях, інтернатах, спортивних залах на території Волинської області наразі організовують можливість надання притулку та продуктів харчування для евакуйованих українців.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

Також, з його слів, усі медзаклади в області перевели в режим максимальної готовності. У межах запровадженого 24 лютого воєнного стану Волинська облдержадміністрація та районні державні адміністрації стають військовими адміністраціями (ВА).

Що відомо

24 лютого по всій Україні запровадили воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.

У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. 24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.

У зв'язку із введенням воєнного стану на території України у Луцьку вирішили зменшити кількість громадського транспорту. 24 та 25 лютого тролейбуси в місті їздитимуть безплатно для всіх категорій громадян.

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