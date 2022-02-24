Заклади освіти на Волині готуються надати притулок для евакуйованих українців

В освітніх закладах, санаторіях, інтернатах, спортивних залах на території Волинської області наразі організовують можливість надання притулку та продуктів харчування для евакуйованих українців.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
Також, з його слів, усі медзаклади в області перевели в режим максимальної готовності. У межах запровадженого 24 лютого воєнного стану Волинська облдержадміністрація та районні державні адміністрації стають військовими адміністраціями (ВА).
Що відомо
- 24 лютого по всій Україні запровадили воєнний стан. Про це заявив 24 лютого президент України Володимир Зеленський.
- У зв‘язку з безпековою ситуацією жителів обласного центру Волині просять залишатися вдома. Про це у своєму відеозверненні розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. 24 лютого у зв'язку із воєнним станом в загальноосвітніх закладах та дитсадках Волині та у місті Володимир 24 лютого скасували навчання.
- У зв'язку із введенням воєнного стану на території України у Луцьку вирішили зменшити кількість громадського транспорту. 24 та 25 лютого тролейбуси в місті їздитимуть безплатно для всіх категорій громадян.
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