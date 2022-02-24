На вокзалах у Кропивницькому рейси потягів та автобусів не скасовували

У Кропивницькому на залізничному і двох автовокзалах рейси потягів і автобусів не скасовували. Це дані на 12:00 годину. Ситуація з пасажирськими перевезеннями в умовах військового режиму може змінюватись щогодини.

Автостанція №1

Об 10:30 на території автовокзалу – черги до кас і банкомату.

Олена Слівченко каже: встигла купити квиток на Долинську. "Це один автобус, інші водії просто відмовились їхати. Сказали, будемо сидіти вдома. Я навчаюсь в музичному коледжі. Нас відправили всіх додому".

Водій автобуса сполученням Кривий Ріг-Варшава Андрій Мантуленко розповів, везе 15 пасажирів в Київ. "Люди не їдуть, скасовуються рейси, нічого не можу сказати. Аеропорт закритий".

Залізничний вокзал

Об 11 годині зала очікування залізничного вокзалу порожня. Каса працює. Чергова помічниця начальника вокзалу Надія Куликовська розповіла, вокзал працює у штатному режимі.

Ганна Брижатюк приїхала з міста Новоукраїнка, говорить електричка Знамянка-Колосовка-Одеса затрималась на 25 хвилин.

Автостанція №2

Об 11:30 відміни рейсів тут немає, розповів працівник автостанції Володимир Харлан.

Марія Щербань чекає на автобус додому. "Нічого не відмінили. Їду у Злинку. Звичайно, моторошно. Але зберігаємо спокій".

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