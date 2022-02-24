Всі АЕС України стабільно працюють у штатному режимі — Енергоатом

Всі атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі, виробіток електроенергії – стабільний, згідно із затвердженим графіком, проводяться всі заплановані заходи. Про це повідомляє державна національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, яка експлуатує 15 атомних реакторів та виробляє близько 60 відсотків електроенергії України.
“Порушень меж і умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм”, — йдеться у повідомленні.
Фізичний захист, охорона та оборона АЕС України здійснюється згідно з міжнародною Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу та вимог законів України, повідомили в Енергоатомі.
Там додали, що основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів станцій за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом особового складу військових частин, які забезпечують охорону та оборону АЕС, а також загонів воєнізованої охорони підприємств, всі вони переведені в режим посиленого чергування. Також посилено фізичний захист АЕС.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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