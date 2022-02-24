“Укрзалізниця” продовжує працювати, зокрема, організовуються евакуаційні рейси зі Східної України. Про це Суспільному повідомив керівник з комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.

“Залізниця їде, ми всіх точно вивеземо, ми не плануємо зупинятися, хіба що в разі надзвичайної ситуації, яка зупинить рух як такий. Зараз ми їдемо. Поїзди хіба що приміські зупинені від Харкова в усі напрямки, окрім Чугуєва”, — сказав Шевченко.

Він також розповів, що зараз “Укрзалізниця” організовує евакуаційні рейси зі Східної України.

“Точний час повідомляти не будемо з питань безпеки, але просимо пасажирів із Маріуполя, з Попасної, з Лисичанська, з Рубіжного слідкувати за оголошеннями на вокзалах”, — сказав Шевченко.

Він попросив людей уважно читати усі офіційні повідомлення “Укрзалізниці”, зокрема з сайту, телеграм-каналу Укрзалізниці.

“Ми там оперативно повідомляємо і спокійно і впевнено переводимо людей у безпечне місце”, — пояснив Шевченко.

За словами Шевченка, “Укрзалізниця”, за потреби, зупинятиме потяги у безпечних місцях.

“Ті поїзди, де ми бачимо необхідність оперативно втручання, ми або сповільнюємо або зупиняємо по безпечних станціях, де є укриття. Безпека понад усе в даному випадку”, — сказав Шевченко.

За його словами, залізничники зараз дещо сповільнили рух по Донецькій залізниці, в усьому східному напрямку та у Харківській області .

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