Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком.

“Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями. Це стосується напрямку Маріуполя через Дніпро”, — йдеться у повідомленні.

“Укрзалізниця” просить слідкувати за офіційними повідомлення у Telegram-каналі Укрзалізниці та по гучномовцю на вокзалах.

Що відомо

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