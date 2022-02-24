Вранці 24 лютого внаслідок обстрілів з боку Росії зафіксовано загоряння складів боєприпасів та штабу Нацгвардії у Київській області. Також внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у Ніжині травмовано трьох співробітників ДСНС.

Про це Суспільному повідомила речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві Світлана Водолага.

"Станом на 06:30 загорання на складах боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ в селі Нові Петрівці, у селі Межигір'я пошкоджено 39 ДПРЧ. Проводиться відведення особового складу Київської області", — поінформувала вона.

Також Водолага повідомила, що внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у Ніжині травмовано трьох співробітників ДСНС.

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