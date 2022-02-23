Українські банки готові до роботи в умовах воєнної кризи в рази краще, ніж у 2014 році, а запровадження надзвичайного стану не знімає відповідальності банків перед клієнтами. Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив президента Асоціації українських банків Андрій Дубас. Він також розповів про готовність банків до загострення ситуації в зв'язку з агресією Росії. Суспільне наводить пряму мову.

У нас уже є досвід

У нас уже є досвід окупованих частин Донецької та Луганської областей, як тоді банки справлялися з ситуаціями. Коли люди, маючи заощадження в тому чи іншому банку на поточному рахунку, або ж на депозитному, могли отримати доступ до цих коштів, зняти їх, проте, не на окупованих, а на підконтрольних Україні територіях.

Ця процедура є прописаною у постанові Нацбанку та у Законі про дію банківської системи в особливий режим. Там чітко є прописано, як повинні працювати банки, як мають здійснюватися платіжні операції в період особливого режиму.

На території, підконтрольній уряду України, будуть здійснюватися всі банківські операції відповідного до чинного законодавства: розміщення депозиту, отримання кредиту, зняття готівки з картки чи розрахунок карткою тощо. На непідконтрольних Україні територіях банківські операції здійснюватися не будуть, тому що український уряд на той момент не може гарантувати безпеку.

Нацбанк сьогодні має орієнтовно 30 мільярдів доларів золото-валютних резервів

Що стосується валюти та обмінного курсу, коли є надмірний попит зі сторони населення, юридичних осіб, чи інвестори, наприклад, виходять з українських єврооблігацій і переводять гривню у валюту, то Нацбанк сьогодні має орієнтовно 30 мільярдів доларів золото-валютних резервів, які дозволяють йому забезпечувати пікові потреби в іноземній валюті і в такий спосіб знімати загострення та запобігати спекулятивному сплескові. Сьогодні дії Нацбанку та Уряду є зваженими, правильними і банківська система сьогодні може витримати тривожні виклики.

Чи вплине запровадження надзвичайного стану на банківську систему в Україні

На підконтрольній Уряду території здійснюються і здійснюватимуться усі зобов’язання банків перед своїми клієнтами.Введення надзвичайного стану на підконтрольних урядові територіях не знімає відповідальності банків перед клієнтами.

Наскільки готові українські банки протидіяти кібератакам

Ресурси Асоціації українських банків, а також вебсайт та електронна пошта, були атаковані. Ці питання вже є вирішеними, а ми звернулися до відповідних органів.

Щодо того, як справляються банки та банківські фінансові установи з викликами. Насамперед технологічний час та вимога часу, яка є сьогодні в Україні на доволі високому рівні, спеціалізація та спеціалісти в ІТ-сфері та технологічне оздоблення й технологічні параметри банків дозволяють справлятися з викликами.

Банки, на які були здійснені хакерські атаки, витримали їх. Деякий час не працював мобільний банкінг, але це було короткотривалим явищем. Після чого було заблоковано неправомірні хакерські дії й мобільні додатки почали працювати. Я вважаю, що це є відмінним результатом роботи банків, ІТ-відділів, кібербезпеки банків, а також кіберполіції та інших органів, які є дотичними до цих речей.

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