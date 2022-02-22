На Запоріжжі виділять понад 50 млн на тероборону та військові частини

У Запорізькій області виділяють понад 50 млн на територіальну оборону та військові частини. Для цього планують переглянути бюджети всіх рівнів.

Про це Суспільному 22 лютого повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Спільна нарада щодо суспільно-політичної ситуації в області відбулася за участю керівників місцевих органів самоврядування, силових відомств та політичних партій у закритому форматі.

"Всі політичні погляди, чи політичні вподобання у даній ситуації є вторинними. Ви бачили, що у нас пройшли сесії минулого тижня в усіх 67 громадах Запорізької області. І всіма громадами були прийняти відповідні звернення та рішення про виділення коштів для організації територіальної оборони в Запорізькій області", — сказав очільник області.

За його словами, загальна сума, яка виділена складає 41 мільйон гривень. Також на військові частини, які розташовані в регіоні — 10 мільйонів гривень:

"Тобто, понад 50 мільйонів — це ті кроки, які дозволять нам організувати все, що покладено на місцеві органи влади, у повному обсязі", — додав голова облдержадміністрації.

Як раніше повідомляло Суспільне, 15 лютого під час восьмої позачергової сесії Запорізької обласної ради депутати виділили 30,5 млн грн на потреби підрозділів територіальної оборони регіону. Раніше, цього ж дня, 3 млн на тероборону спрямувала Запорізька міськрада.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

15 лютого Верховна рада прийняла законопроєкт, який дозволяє силам ТрО виконувати завдання у районах ведення бойових дій. Закон очікує на підпис президента.

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