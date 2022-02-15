Запорізька міськрада виділила кошти на тероборону

15 лютого на позачерговій сесії Запорізької міськради депутати вжили заходів для матеріального забезпечення загонів територіальної оборони.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова, яка перебуває в сесійній залі. На позачерговій сесії зареєструвалося спочатку 40 депутатів з 64. Згодом приєднались ще семеро.

Голова фракції "Слуга народу" Регіна Харченко розповіла Суспільному, що міська цільова програма для проведення заходів щодо функціонування тероборони передбачає, перш за все, забезпечення штабів та проведення там ремонтних робіт.

На сесії виділили бюджет у 3 млн гривень, із залишкових коштів заощаджених з минулого року. 2,5 млн грн підуть на проведення ремонтних робіт та утримання будівель у двох штабах на території Запоріжжя. Ще 500 тисяч грн передбачені на організацію навчально-тренувальних заходів і на пальне.

Окрім того, ще 30 млн грн планує надати Запоріжжю обласна рада для забезпечення функціонування тероборони - повідомила депутатка.

В результаті тривалих обговорень, 47 депутатів одноголосно проголосували за обидва питання порядку денного: про затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку підрозділів ТрО, а також про відповідні зміни у міському бюджеті.

Як раніше повідомляло Суспільне, наразі склад сил територіальної оборони області укомплектований на 75%. Про це під час робочої поїздки до Центру підготовки сил Нацгвардії повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

15 лютого Верховна рада прийняла законопроєкт, який дозволяє силам ТрО виконувати завдання у районах ведення бойових дій. Закон очікує на підпис президента.

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