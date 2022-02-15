Верховна рада 15 лютого прийняла у першому читанні законопроєкт, який дозволяє силам ТрО виконувати завдання у районах ведення бойових дій. Законопроєкт готують до другого читання.

Інформація про розгляд законопроєкту опублікована на сайті Верховної ради.

Відповідно до прийнятого законопроєкту, вносяться зміни до закону "Про основи національного спротиву". Цими змінами Рада дозволила Сила територіальної оборони ЗСУ виконувати завдання з відсічі збройній агресії проти України у районах ведення бойових дій.

Після розгляду законопроєкту фракція "Слуга Народу" заблокувала трибуну Верховної ради. Як стверджували депутати СН, представники фракції "Європейська Солідарність" напередодні голосування розіслали темники з закликом не голосувати за цей законопроєкт.

Згідно з регламентом Верховної ради, під час підготовки законопроєкту до другого читання народні депутати мають 14 днів на внесення своїх правок до тексту законопроєкту. Верховна рада своїм рішенням може скоротити цей термін, але не більше ніж вполовину.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

Читайте також

29 бригад і 150 батальйонів. Залужний доповів про стан виконання закону про національний спротив

Хто може вступити до тероборони, куди звертатися та чи буде фінансове забезпечення. Коментує юристка

ОДА мають доукомплектувати сили територіальної оборони за два тижні — президент

Головнокомандувач ЗСУ назвав регіони, які мають проблеми з формуванням тероборони

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу