Запоріжці, учасники бойових дій в зоні проведення Антитерористичної операції та Операції Об`єднаних Сил прокоментували Суспільному ситуацію щодо ймовірності повномасштабного вторгнення військ країни-агресора та готовності України й, зокрема, Запорізької області до такого розвитку подій. З ветеранами спілкувався кореспондент Суспільного Запоріжжя Герман Дубінін.

В'ячеслав Зайцев:"За нас весь цивілізований світ"

Історик й археолог В'ячеслав Зайцев воював в зоні проведення АТО/ООС у 2014-2015 роках, брав участь у захисті Донецького аеропорту:

"Треба розуміти, що зараз за нас весь цивілізований світ. Це країни, НАТО, США, Канада, Велика Британія. Це країни, які сказали своє чітке “ні”. Не як у 2014 році, коли всі вони були “глибоко стурбовані”. Просто “дуже глибоко”. Нападати на Україну — це оголошення війни цивілізованому світу. І Росія одразу переїжджає в країну-вигнанця, на кшталт Північної Кореї".

Фото: Суспільне Запоріжжя В'ячеслав Зайцев

Ветеран вважає, що небезпеку вторгнення російських військ за участю авіації не можна недооцінювати. Але переконаний, Україна до цього готова:

"Я нагадаю, що вторгнення у нас вже є. А от великий удар по всій території України, навіть з території Білорусі цілком може відбутися. Але я також нагадаю, що ЗСУ й вся Україна вже не ті, що були у 2014 році. У 2014 році на мені все було волонтерське. Зараз ЗСУ забезпечені дуже добре. Інший військовий дух зараз є. І в нашого народу теж".

Євген Олексенко: "Будемо захищати своє Запоріжжя на сто відсотків"

Євген Олексенко пішов боронити Батьківщину у 2014 році в добровольчий батальйон. З 2015 по 2017 рік продовжував службу вже у Збройних силах України. У 2018 виборов срібло на Іграх Нескорених з паверліфтингу в Сіднеї та на цих же змаганнях, тільки онлайн — золото у 2019-2020 роках.

Фото: Суспільне Запоріжжя Євген Олексенко

Вже майже три роки Євген працює у складі бригади територіальної оборони Запорізької області:

"При нагоді отримаємо зброю й будемо захищати своє Запоріжжя на сто відсотків. Я за це спокійний. Але треба сказати, що дуже малими темпами тероборона розвивається. І дуже неприйнятний стан. Нам потрібне найкраще забирати з таких країн, як Ізраїль, Швейцарія, можливо, Балтійські країни. Тобто бути вищими за них".

Сергій Шаповалов: "Наша армія зараз виходить на перші позиції у світі"

З березня 2014 по березень 2015 року служив у зоні проведення Антитерористичної операції Сергій Шаповалов. Виконував бойові завдання в десантних військах. Зараз надає правову допомогу військовослужбовцям, які завершили службу. Масштабне вторгнення агресора вважає можливим, хоча не дуже ймовірним. Переконаний, що українські військові готові дати гідну відсіч:

"Я підтримую контакти з побратимами, які перебувають на фронті. У хлопців високий бойовий дух. Вони отримали найновіші зразки озброєння як українського, так і того, яке нам надіслали наші партнери закордонні. Хлопці вже перевірили його на практиці. Ну, звісно, що краще б цього не було".

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій Шаповалов

"Наша армія зараз, я гадаю, виходить на перші позиції у світі: по-перше, з бойового досвіду, по-друге, що озброєння постійно оновлюється. І навіть деякі наші закордонні партнери приїздять до України, щоб отримати наш бойовий досвід".

Ветерани радять громадянами зараз не сіяти панічні настрої: варто мати про всяк випадок, так звану, “тривожну валізку”,— каже Вячеслав Зайцев. А також під рукою всі документи, — розповідає Сергій Шаповалов. І звісно ж, можна вступити до лав територіальної оборони, — нагадує Євген Олексенко.

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