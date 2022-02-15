Запорізька облрада виділила 30,5 млн грн на потреби підрозділів тероборони

15 лютого під час восьмої позачергової сесії Запорізької обласної ради депутати виділили 30,5 млн грн на потреби підрозділів територіальної оборони регіону.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Валентин Пересипкін, який перебуває в сесійній залі.

Загалом на сесії запланували розподілити 442 мільйони гривень із залишків торішнього бюджету. 30,5 з них виділили на забезпечення заходів мобілізації на території області у 2022 році згідно із "Програмою забезпечення територіальної оборони Запорізької області".

Як зазначив директор департаменту фінансів Запорізької облдержадміністрації Сергій Медвідь, виділені кошти — це резервний фонд. Наразі йде розробка тих заходів, на які спрямують фінансування.

За рішення проголосували одноголосно всі присутні 73 депутати.

Фото: Суспільне Запоріжжя Депутати Запорізької облради виділили 30,5 млн грн на потреби підрозділів тероборони

Раніше Суспільне повідомляло, що на необхідності провести позачергові сесії на місцях наполягала облдержадміністрація. Про це Суспільному розповів голова Запорізької ОДА Олександр Старух. За його словами, це зумовлено терміновою потребою створити спеціальний фонд для того, щоб забезпечити функціонування загонів тероборони на території області:

"Якщо буде необхідно, то ми зупинимо виконання всіх програм та мобілізуємо всі ресурси, як це було з COVID-19, коли ми не розуміли два роки тому, як піде ця хвороба. Довелось зупиняти використання коштів обласного бюджету та концентрувати їх на виконання медичних завдань. Так само тут із завданнями національного захисту. Першочергово буде зупинене виконання всіх бюджетів у другорядних в такому випадку завданнях і будуть спрямовані кошти на виконання тих заходів, які потрібні для забезпечення спокою та правопорядку на територіях Запорізької області", — сказав він.

Також сьогодні, під час позачергової сесії кошти для матеріального забезпечення загонів територіальної оборони виділила і Запорізька міська рада. Для цього із бюджету міста спрямували 3 млн грн.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

15 лютого Верховна рада прийняла законопроєкт, який дозволяє силам ТрО виконувати завдання у районах ведення бойових дій. Закон очікує на підпис президента.

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