Шість з семи депутатів Верховної ради з Кіровоградської області проголосували за ухвалу звернення до парламентів світу та міжнародних організацій із закликом осудити визнання Росією незалежності самопроголошених "Л/ДНР". Інформацію це опублікували на офіційному сайті Верховної Ради України.
"За" проголосували:
- Олександр Дануца – фракція "Слуга народу";
- Юрій Кузбит – фракція"Слуга народу";
- Ігор Мурдій – фракція "Слуга народу";
- Олег Тарасов – фракція "Слуга народу";
- Богдан Торохтій – фракція "Слуга народу";
- Олег Воронько – позафракційний.
Відсутній під час голосування був позафракційний Олесь Довгий.
Усього законопроєкт підтримали 336 парламентарів. У документі йдеться: "Цим рішенням Російська Федерація здійснила черговий акт агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів".
"Верховна рада наголошує, що Крим і Донецька і Луганська області залишаються територіями України. Закликає іноземні держави не визнавати незалежність утворень на території України", – сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
У документі закликають іноземні країни, міжнародні та регіональні організації до введення серйозних санкцій проти Росії. У прийнятому документі мова йде про заморозку запуску "Північного потоку-2" та відключенні від здійснення платежів (SWIFT), а також заборону продажу в Російській Федерації високих технологій, зкорема, у сфері енергетики та ВПК.
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- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
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