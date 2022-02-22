Шість з семи депутатів Верховної ради з Кіровоградської області проголосували за ухвалу звернення до парламентів світу та міжнародних організацій із закликом осудити визнання Росією незалежності самопроголошених "Л/ДНР". Інформацію це опублікували на офіційному сайті Верховної Ради України.

"За" проголосували:

Олександр Дануца – фракція "Слуга народу";

Юрій Кузбит – фракція"Слуга народу";

Ігор Мурдій – фракція "Слуга народу";

Олег Тарасов – фракція "Слуга народу";

Богдан Торохтій – фракція "Слуга народу";

Олег Воронько – позафракційний.

Відсутній під час голосування був позафракційний Олесь Довгий.

Усього законопроєкт підтримали 336 парламентарів. У документі йдеться: "Цим рішенням Російська Федерація здійснила черговий акт агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів".

"Верховна рада наголошує, що Крим і Донецька і Луганська області залишаються територіями України. Закликає іноземні держави не визнавати незалежність утворень на території України", – сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У документі закликають іноземні країни, міжнародні та регіональні організації до введення серйозних санкцій проти Росії. У прийнятому документі мова йде про заморозку запуску "Північного потоку-2" та відключенні від здійснення платежів (SWIFT), а також заборону продажу в Російській Федерації високих технологій, зкорема, у сфері енергетики та ВПК.

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