"Слуга народу" Воронько вирішив вийти з фракції. У чому причина

Народний депутат та член міжфракційного об’єднання "Розумна політика" Олег Воронько, якого правоохоронці підозрюють у підробці документів, вирішив вийти зі складу фракції партії "Слуга народу".

Як розповів у коментарі Суспільному позафракційний депутат та колишній спікер Верховної ради Дмитро Разумков, причиною такого рішення стало провадження, відкрите щодо нардепа за нібито підробку документів, а також пов’язані з ним обшуки.

"Ви чули виступ нашого колеги Олега Воронька. Він у зв’язку з тими подіями і тим тиском, який на нього чиниться, сьогодні (1 лютого — ред.) вийшов із фракції "Слуга народу", — розповів він.

При цьому під час брифінгу у Раді сам Воронько уточнив, що поки що не встиг передати керівництву фракції заяву про вихід.

"Я, Воронько Олег, ухвалив рішення вийти з фракції "Слуга народу". Заяву про вихід із фракції я ще не передав керівництву, але сьогодні зроблю це", – сказав він.

У коментарі Суспільному нардеп повідомив, що не розмовляв про вихід із керівництвом фракції та нагадав, що не є членом партії "Слуга народу".

"Я хотів зміни на краще в країні з монобільшістю, але я помилявся. Хоч в команді "Слуги народу" дуже багато кваліфікованих", — додав Воронько.

За словами нардепа, при цьому правоохоронці не вручали йому підозру.

"Підозри мені не вручали, але в усіх помешканнях — моєї дружити, матері дружини, сина, родичів — в усіх були обшуки о 7 годині ранку в п'ятницю (28 січня — ред.). Нічого не знайшли. І підозри ніякої немає. Я не розумію, що це було", — зауважив депутат.

Дмитро Разумков підтримав рішення Воронька про вихід з фракції.

"Я впевнений, що це — правильний, мудрий шлях і мудрий крок. Йому не буде соромно за ті дії, які сьогодні чиняться, в тому числі в парламенті", — сказав політик.

Разумков переконаний, що справа щодо Воронька та пов’язані з нею обшуки є лише засобом тиску на депутата.

"У такій справі не приходять з обшуками, нічого не вилучають. Це просто засіб для створення тиску на народного депутата України", — наголосив політик.

Олег Воронько став народним депутатом від партії "Слуга народу" після виборів у 103 окрузі, що у Кіровоградській області. У листопаді увійшов до об'єднання "Розумна політика" на чолі з Разумковим.

Що відомо

28 січня правоохоронці провели обшуки в Олега Вооронька у межах кримінального провадження за фактом підроблення документів.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтею 172-4 (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності). Під час судового розгляду у Печерському суді депутат нібито надав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про його звільнення з посади директора.

Санкція статті передбачає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 гривень) з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

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