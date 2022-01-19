У 2021 році п’ятеро народних депутатів України, обрані у виборчих округах Кіровоградської області, подали 72 законопроєкти, десять з яких стали законами. Про це Суспільному розповіла консультантка Громадянської мережі ОПОРА в регіоні Тетяна Пташник. Вона проаналізувала їхню роботу протягом року. З її слів, за рік нардепи з області 21 раз виступали під час сесій Верховної ради.

Тетяна Пташник проаналізувала роботу Олександра Дануци (виборчий округ №99, фракція ”Слуга народу”), Ігоря Мурдія (виборчий округ №100, фракція ”Слуга народу”), Юрія Кузбита (виборчий округ №101, фракція ”Слуга народу”), Олеся Довгого (виборчий округ №102, позафракційний) та Олега Воронька (виборчий округ №103, фракція ”Слуга народу”).

Участь у голосуваннях

Протягом 2021 року у парламенті відбулося 5687 голосувань. Народні депутати з Кіровоградської області у майже 29% випадків голосували ”За”, під час 1,1% голосувань — ”Проти”, під час майже 38% голосувань утримувалися, у 3,1% випадків не голосували, під час майже 29,5% голосувань були відсутні.

Олександр Дануца голосував ”За” 1784 рази, ”Проти” – 14 разів, утримувався – 2374 рази, 388 разів не голосував, під час 1127 голосувань був відсутній.

Ігор Мурдій під час 2101 голосування голосував ”За”, у 23 випадках голосував ”Проти”, 2626 разів утримувався, у 256 випадках не голосував, під час 681 голосування був відсутній.

Юрій Кузбит під час 2164 голосувань підтримував рішення, у 158 випадках не голосував, під час 240 голосувань був відсутній, утримувався 2885, ”Проти” голосував 240 разів.

Олесь Довгий був відсутній 5650 разів, ”За” голосував 12 разів, у 24 випадках не голосував, одного разу утримався. За даними ОПОРИ, Олесь Довгий – один з трьох депутатів Верховної Ради, які пропустили найбільшу кількість сесійних засідань.

Олег Воронько під час 2896 голосувань утримався, 2081 раз голосував ”За”, 645 разів був відсутній, 58 разів не голосував, 34 рази був проти.

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Проти лінії фракції найчастіше за весь час роботи Верховної Ради України ІХ скликання голосував Олег Воронько. Його показник – 13,8% голосувань. На другому місці – Ігор Мурдій (13,1%), на третьому – Олександр Дануца (10,6%), Юрій Кузбит не погоджувався з колегами по фракції у 8,2% голосувань. Олесь Довгий є позафракційним, тому до цього переліку не входить.

Активність та теми законопроєктів

До створення найбільшої кількості законопроєктів у 2021 році – 37 – причетний Олександр Дануца. Основні теми Олександра Дануци – правова та економічна політика, галузевий розвиток, безпека і оборона, державне будівництво, гуманітарна сфера.

Юрій Кузбит – 13 законопроєктів. Теми: галузевий розвиток, правова політика, безпека і оборона, державне будівництво.

Олесь Довгий – 11 законопроєктів. Теми: економічна політика, галузевий розвиток, державне будівництво та соціальна політика.

Ігор Мурдій – сім законопроєктів. Теми: економічна політика, галузевий розвиток, правова політика.

Олег Воронько – чотири законопроєкти. Теми: економічна політика і правова політика.

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Результативність законотворчої діяльності та виступи під час сесійних засідань

З-поміж усіх законопроєктів, авторами чи співавторами яких у 2021 році були народні депутати з Кіровоградської області, десять стали законами й набули чинності. Найрезультативнішим нардепом є Олесь Довгий: чотири його законопроєкти стали законами.

Протягом року парламент ухвалив 15,4% законопроєктів Юрія Кузбита, 10,8% законопроєктів Олександра Дануци. Жодні законодавчі зміни, ініційовані Ігорем Мурдієм та Олегом Вороньком, законами не стали.

Усі мажоритарники регіону 21 раз реєструвалися для виступів під час засідань Верховної Ради, загальна тривалість їхніх виступів – 23 хвилини 38 секунд. 14 разів (12 хвилин 52 секунди) виступав Олександр Дануца, Юрій Кузбит – шість разів (9 хвилин 36 секунд), Ігор Мурдій виступив один раз, його виступ тривав хвилину 10 секунд. Олесь Довгий та Олег Воронько під час сесійних засідань не виступали жодного разу.

ОПОРА

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