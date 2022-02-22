В Україні знижується захворюваність на COVID-19 — МОЗ

В Україні продовжує знижуватись захворюваність на COVID-19, у зв’язку з чим розширення "червоної" зони епідеміологічної небезпеки у найближчі 2 тижні не очікується.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я "Коронавірус Інфо".

"За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 19%, а госпіталізацій на 17%", — йдеться у повідомленні.

При цьому показник середньодобової смертності становив 240 осіб на добу, а зайнятість ліжок з киснем у шпиталях за тиждень зменшилась із 41% до 36%. Водночас кількість виписаних пацієнтів переважає над кількістю госпіталізованих на 18%, повідомили у МОЗ.

"Як зазначили у Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи (KSE), розширення "червоної" зони у найближчі 2 тижні не очікується", — додали у міністерстві.

Як зазначили в МОЗ, окрім того, Рівненська область може вийти з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки вже найближчими днями.

Що відомо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що частота смертей від COVID-19 в Україні зменшилась у чотири рази

За добу 21 лютого в Україні виявили 24 440 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665). При цьому у країні зафіксували 287 летальних випадків.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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