Частота смертей від COVID-19 в Україні зменшилась у чотири рази — МОЗ

Попри високі показники хворих на коронавірус, кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%. І це перша хвиля, коли на найвищих показниках добових випадків було доступно більш ніж половина ліжкового фонду з можливістю проведення кисневої терапії", – сказав Ляшко.

Попри це міністр зауважив, що статистика смертей через коронавірусну інфекцію в Україні – це смертність "із ковід", а не "від ковіду". До того ж смертність є відкладеним показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2–3 тижні пізніше, ніж випадки й госпіталізації.

"У трактуванні смертності, часто можна спостерігати маніпуляції та неправильне використання абсолютних цифр. Україна не приховує смерті, а навпаки, фіксує смертельні випадки в широкому визначенні, серед усіх хворих, навіть якщо COVID-19 був супутнім захворюванням, який загострив інші потенційно смертельні стани", – пояснив очільник МОЗ.

Що відомо

За добу 21 лютого в Україні виявили 24 440 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665). Летальних випадків – 287. За добу 56 726 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 443 людини, другу дозу – 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 людей, бустерну дозу – 14 906 людей.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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