За добу в Україні виявили 24 440 випадків COVID-19 — МОЗ

За добу 21 лютого в Україні виявили 24 440 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665). Летальних випадків – 287. За добу 56 726 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 443 людини, другу дозу – 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 людей, бустерну дозу – 14 906 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 553 людини;
- летальних випадків – 287;
- одужало – 33 238 хворих.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 4,7 млн людей;
- одужало – понад 3,9 млн хворих;
- летальних випадків – 104 932;
- проведено ПЛР-тестувань – понад 19 млн.
Як повідомили у МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали понад 15,6 млн українців. Із них отримали першу дозу – 15 695 804 людини, отримали дві дози – 15 148 026 людей, отримали додаткову дозу – 26 860 людей, бустерну дозу – 683 414 людей. Загалом проведено 31 554 104 щеплення.
Що відомо
- За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127. За добу 17 172 людини були вакциновані проти COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
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