Українська делегація в Тристоронній контактній групі буде радитись з ОБСЄ, а також Німеччиною та Францією щодо подальшого формату переговорів. Про це повідомила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

"Українська делегація в ТКГ рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих "ДНР/ЛНР", що може свідчити про свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей", — йдеться у повідомленні.

За даними ТКГ, протягом минулого тижня російська делегація неодноразово цілеспрямовано ухилялась від участі в консультаціях у форматі ТКГ, реалізуючи свій план за допомогою ескалації на лінії розмежування.

У повідомленні зазначили, що Українська делегація буде проводити консультації з Координатором від ОБСЄ та країнами Нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу.

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19 лютого президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для деескалації ситуації на Донбасі та встановлення режиму "тиші". Однак Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ. 20 лютого Зеленський і Макрон знову обговорили поточну безпекову ситуацію.

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