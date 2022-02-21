З 24 лютого Англія скасовує вимогу щодо обов'язкової самоізоляції для людей, у яких підтвердили коронавірусну хворобу. Про це 21 лютого заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, презентуючи в парламенті оновлену стратегію боротьби з COVID-19.

"Завдяки зусиллям, які ми як країна вжили за останні два роки, тепер ми можемо боротися з (COVID-19 — ред.) в інакший спосіб — рухаючись від урядових обмежень до відповідальності кожного", — заявив Джонсон, пояснюючи нову стратегію.

Британський прем'єр підтвердив, що в майбутньому в Англії будуть зняті всі внутрішні обмеження, запроваджені через COVID-19, але не уточнив, коли саме (раніше називалися терміни в кінець лютого 2022 року). Влада Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії ухвалює рішення про COVID-обмеження самостійно.

Йдеться зокрема про скасування вимоги для вакцинованих і неповнолітніх щодо обов'язкового тестування на COVID-19 протягом семи днів після контакту з людиною, в якої підтвердили коронавірус.

Крім того, з 1 квітня Англія скасовує безкоштовне тестування на коронавірус для населення. Його залишать лише для людей похилого віку та вразливих груп населення, уточнив Джонсон.

Після скасування обмежень Велика Британія робитиме ставку на колективний імунітет, пов'язаний із високим рівнем вакцинації населення (понад 72% станом на 21 лютого), а також поширення менш смертоносного штаму "Омікрон".

За час пандемії у Великій Британії виявили 18,7 мільйона хворих на коронавірусну хворобу на понад 67 мільйонів населення. З них 161 тисяча померла.

Що відомо

20 лютого стало відомо, що королева Великої Британії Єлизавети II отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Зазначається, що 95-річна королева відчуває легкі симптоми застуди, тому вона продовжить виконувати нескладні обов'язки у Віндзорі протягом найближчого тижня. Повідомляється, що Єлизавета II перебуватиме під наглядом лікарів та дотримуватиметься їх рекомендацій.

За кілька днів до того спадкоємець королівського престолу, 73-річний принц Уельський принц Чарльз, вдруге здав позитивний тест на COVID-19. У повідомленні не уточнюється стан Чарльза, лише вказується, що він пішов на самоізоляцію і "глибоко шкодує", що не зможе взяти участь у запланованих заходах.

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