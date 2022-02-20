Королева Єлизавета II захворіла на COVID-19

Королева Великої Британії Єлизавети II отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Букінгемський палац

Зазначається, що 95-річна королева відчуває легкі симптоми застуди, тому вона продовжить виконувати нескладні обов'язки у Віндзорі протягом найближчого тижня. Повідомляється, що Єлизавета II перебуватиме під наглядом лікарів та дотримуватиметься їх рекомендацій.

Британська королева отримала три щеплення від коронавірусу.

Прем'єр Британії Борис Джонсон побажав їй швидкого одужання, а британців закликав берегти себе.

"Я впевнений, що говорю від імені всіх, бажаючи Її Величності Королеві швидкого одужання від COVID-19 і швидкого повернення до міцного здоров’я", – написав він у Twitter.

Що відомо

У січні 2021 року королева Єлизавета II та її нині покійний чоловік герцог Единбурзький Філіп прищепилися від коронавірусу.

У лютому 2021 року принц Уельський Чарльз і герцогиня Корнуольська Камілла отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

22 жовтня у Букінгемському палаці повідомили, що королева Єлизавета II вперше за багато років провела ніч у лікарні. Після цього королева скасувала візит до Північної Ірландії та участь у присвяченій кліматичним змінам конференції COP26 у Глазго.

Лікарі рекомендували Єлизаветі II відмовитися від регулярного вживання алкоголю, щоб зустріти 96-й день народження у квітні 2021 року в найкращій формі.

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