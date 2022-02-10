73-річний спадкоємець британського престолу удруге захворів на COVID-19

73-річний принц Уельський принц Чарльз, який є спадкоємцем королівського престолу, вдруге здав позитивний тест на COVID-19. Про це повідомляє його пресслужба.
У повідомленні не уточнюється стан Чарльза, лише вказується, що він пішов на самоізоляцію і "глибоко шкодує", що не зможе взяти участь у запланованих заходах.
Уперше 73-річний чоловік захворів на COVID-19 у березні 2020 року. Уже за тиждень він вийшов із самоізоляції. У лютому 2021-го принц Уельський і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла вакцинувалися проти коронавірусу.
Напередодні стало відомо, що COVID-19 виявили і в інших європейських монархів — 54-річного короля Іспанії Філіпа VI та 81-річної королеви Данії Маргрете ІІ.
Що відомо
- Королева Великої Британії Єлизавета II заявила, що хоче, аби герцогиня Корнуольська Камілла після коронації принца Чарльза (син Єлизавети II) отримала титул королеви-консорту.
- Премʼєр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив 9 лютого, що наприкінці місяця уряд послабить карантинні обмеження. Зокрема, зникне вимога самоізоляції для хворих на коронавірус.
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