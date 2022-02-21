COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них — неврологічні та психічні ускладнення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними медиків, неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу. Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:

втома або ж біль у м’язах;

головний біль;

головний біль разом із запамороченням;

проблеми зі сном;

тривога і депресія;

труднощі під час ходьби;

зміна нюху чи смаку;

сплутаність свідомості;

нервове збудження.

Люди, у яких діагностовані психічні та неврологічні розлади та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19, зазначили у МОЗ.

Що відомо

За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127.

В Україні вперше за останні 6 тижнів кількість виписаних за 7 днів хворих, які потрапили до лікарень із коронавірусом, вища за кількість госпіталізованих із COVID-19. Про це на брифінгу у понеділок, 21 лютого, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами міністра, перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Читайте також

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

"Паксловід": що відомо про новий дозволений в Україні препарат проти COVID-19

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога

Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу