COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них — неврологічні та психічні ускладнення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними медиків, неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу. Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:
- втома або ж біль у м’язах;
- головний біль;
- головний біль разом із запамороченням;
- проблеми зі сном;
- тривога і депресія;
- труднощі під час ходьби;
- зміна нюху чи смаку;
- сплутаність свідомості;
- нервове збудження.
Люди, у яких діагностовані психічні та неврологічні розлади та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19, зазначили у МОЗ.
Що відомо
- За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127.
- В Україні вперше за останні 6 тижнів кількість виписаних за 7 днів хворих, які потрапили до лікарень із коронавірусом, вища за кількість госпіталізованих із COVID-19. Про це на брифінгу у понеділок, 21 лютого, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами міністра, перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
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