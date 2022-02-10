Британія послабить карантинні обмеження наприкінці лютого

Премʼєр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив 9 лютого, що наприкінці місяця уряд послабить карантинні обмеження. Зокрема, зникне вимога самоізоляції для хворих на коронавірус.

Про це Боріс Джонсон заявив під час виступу у британському парламенті, передає The Associated Press.

"Якщо теперішні позитивні тренди у статистиці продовжаться, я очікую, що ми зможемо прибрати всі внутрішні обмеження — включно з законодавчою вимогою самоізоляції, якщо хтось отримав позитивний тест — на місяць раніше", — заявив Боріс Джонсон.

Наразі діє правило, що люди, які отримали позитивний тест на COVID-19 зобовʼязані самоізолюватися на 5 днів. Застосування цього правила мало припинитися 24 березня.

Джонсон також повідомив, що буде готовий представити власний план співжиття з вірусом, коли парламент повернеться з перерви 21 лютого.

У січні 2021 року уряд Боріса Джонсона скасував більшість коронавірусних обмежень. Наприклад, носіння масок вже не є обовʼязковим в Англії, окрім громадського транспорту Лондона. Також було скасовано вимогу надавати COVID-сертифікати під час входу до нічних клубів та пораду працювати з дому.

Чиновники кажуть, що уряд планує перейти від законодавчих обмежень до порад та ставитиметься до коронавірусу як до грипу, адже хвороба стає ендемічною для Великої Британії.

Наразі в Британії спостерігається близько 64 тисяч нових випадків щодня і це найнижчі показники від середини грудня 2021 року.

З 11 лютого правила вʼїзду до Великої Британії також послабляться. Повністю вакциновані пасажири більше не повинні будуть здавати тест на коронавірус. Невакциновані повинні будуть здати тест, але не повинні дотримуватися ізоляції.

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