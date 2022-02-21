Через обстріли знеструмлена Донецька фільтрувальна станція

21 лютого у результаті обстрілів була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Без централізованого водопостачання залишились понад 29 тисяч жителів Авдіївки та селищ: Верхньоторецьке, Ласточкине та Орлівка.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, обстрілом були пошкодженні лінії електропередач.

"Станом на 14:40 вода до Авдіївки надходить самопливом. У разі потреби вода буде подаватися за графіком із місцевого резервуара. Теплопостачання здійснюється у звичайному режимі", — написав Кириленко

Як повідомляє пресслужба КП "Компанія Вода Донбасу", через знеструмлення станції частково скоротили подачу води до окупованого Донецька.

За інформацією пресслужби Авдіївської міської ВЦА, централізоване водопостачання буде припинене 22 лютого о 08:00. Жителі міста можуть набарати технічну воду за наступними адресами:

квартал Ювілейний, 1

9 квартал, 11а й 27 (між будинками)

9 квартал, 17,18, 21 (між будинками)

вулиця Сапронова, будинки 116, 65,

вулиця Соборна, будинки 274-276

Що відомо

21 лютого окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації на окупованих територіях Донеччини через зупинку водопостачання.

19 лютого окупанти відкрили вогонь поблизу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. У результаті цього були пошкоджені два трансформатори.

Внаслідок обстрілу без води залишалися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродовка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району – це близько 400 тисяч людей. Ще близько 450 тисяч людей – а це мешканці Маріуполя.

Того ж дня голова Донецької ОДА Кириленко повідомив, що запрацювала Карлівська фільтрувальна станція, і так звана Покровська група міст вже з водою.

Від початку 21 лютого російські окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню, 20 з них вони стріляли з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав бойове травмування.

Через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕЦ у місті Щастя. Про це повідомив голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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