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Окупанти в ОРДО оголосили надзвичайну ситуацію через припинення водопостачання
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Окупанти в ОРДО оголосили надзвичайну ситуацію через припинення водопостачання

Олександра Папіна
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Окупанти в ОРДО оголосили надзвичайну ситуацію через припинення водопостачання mva.gov.ua/Facebook

21 лютого окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації на окупованих територіях Донеччини через зупинку водопостачання.

Про це повідомляє так зване "міністерство надзвичайних ситуацій ДНР".

За їх словами, у результаті обстрілів була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, без централізованого водопостачання залишились жителі окупованих Докучаєвська та Оленівки.

Що відомо

  • 19 лютого окупанти відкрили вогонь поблизу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. У результаті цього були пошкоджені два трансформатори.
  • Внаслідок обстрілу без води залишалися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродовка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району – це близько 400 тисяч людей. Ще близько 450 тисяч людей – а це мешканці Маріуполя.
  • Того ж дня голова Донецької ОДА Кириленко повідомив, що запрацювала Карлівська фільтрувальна станція, і так звана Покровська група міст вже з водою.
  • Від початку 21 лютого російські окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню, 20 з них вони стріляли з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав бойове травмування.
  • Через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕЦ у місті Щастя. Про це повідомив голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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