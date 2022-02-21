Окупанти в ОРДО оголосили надзвичайну ситуацію через припинення водопостачання

21 лютого окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації на окупованих територіях Донеччини через зупинку водопостачання.

Про це повідомляє так зване "міністерство надзвичайних ситуацій ДНР".

За їх словами, у результаті обстрілів була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, без централізованого водопостачання залишились жителі окупованих Докучаєвська та Оленівки.

Що відомо

19 лютого окупанти відкрили вогонь поблизу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. У результаті цього були пошкоджені два трансформатори.

Внаслідок обстрілу без води залишалися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродовка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району – це близько 400 тисяч людей. Ще близько 450 тисяч людей – а це мешканці Маріуполя.

Того ж дня голова Донецької ОДА Кириленко повідомив, що запрацювала Карлівська фільтрувальна станція, і так звана Покровська група міст вже з водою.

Від початку 21 лютого російські окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню, 20 з них вони стріляли з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав бойове травмування.

Через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕЦ у місті Щастя. Про це голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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