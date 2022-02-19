Частково проблему з водою на Донеччині вже вирішили — голова Донецької ОДА

Частково проблему з водою на Донеччині вже вирішили. Про це на брифінгу для іноземних та українських ЗМІ голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Він додав, що о 16:00 запрацювала Карлівська фільтрувальна станція, і так звана Покровська група міст вже з водою.

За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, ризики припинення водопостачання був для 850 000 населення області.

Кириленко розповів, що влучання в трансформ зупиняє постачання на підконтрольну Україні території. А саме ризик був у відсутності водопостачання повністю у Волновасі, Маріуполі, в центр частині Донецької області, Покровську, Селидовому та Мирнограда

Як розповів Кириленко, наразі досягнуто результату по центр частині Донецької області, перепідключено водопостачання до резервних джерел карлівський фільтрувальної станції.

За його словами, до Маріуполя вода по технологічному процесу йде самотоком навіть після зупинення електроживлення і підйому водних мас.

Він додав, що було прийнято рішення про підключення після того, як вода самотоком перестане йти по Піденнодонбаському водогоні, перепідключать до Старокримського водосховища, запаси води, якого дозволяють перебувати й отримувати воду з вказаного водосховища.

Близько 450 тисяч людей – а це жителі Маріуполя – забезпечені технічною водою, місто переведене на водозабір зі Старокримського водосховища, а рівень жорсткості в ньому перевищує норму практично вдвічі.

Кириленко заявив, частково проблему з водою вже вирішили о 16:00, тоді запрацювала Карлівська фільтрувальна станція, і так звана Покровська група міст вже з водою.

Без води лишаються Вугледар, Волноваха та селища навколо цих міст – загалом близько 46 тисяч людей. До цих міст здійснюється підвіз води.

Що відомо

19 лютого окупанти відкрили вогонь поблизу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. У результаті цього були пошкоджені два трансформатори.

Внаслідок обстрілу без води залишалися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродовка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району – це близько 400 тисяч людей. Ще близько 450 тисяч людей – а це мешканці Маріуполя

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