В Україні вперше за останні 6 тижнів кількість виписаних за 7 днів хворих, які потрапили до лікарень із коронавірусом, вища за кількість госпіталізованих із COVID-19. Про це на брифінгу у понеділок, 21 лютого, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами міністра, перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні.

Кількість нових хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19, за даними Ляшка, за тиждень зменшилася на 43 616 випадків, або на 19%. Вона становить 191 640 випадків. Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль, повідомив міністр.

“За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше, ніж попереднього тижня. І минулий тиждень був першим з останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів є більшою, ніж кількість госпіталізованих. За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано”, — зазначив Ляшко.

За його словами, станом на 21 лютого, Україна перебуває на 41 місці із 54 серед територій Європейського регіону ВООЗ за кількістю нових випадків COVID-19 на 100 тисяч. Тижнева кількість госпіталізацій із коронавірусом спадає у 21 з 25 регіонів України, повідомив міністр.

“У решті 4 регіонах — Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях — ситуація залишається контрольованою”— сказав Ляшко.

За його словами, нині в закладах охорони здоров’я перебуває 24 716 хворих на COVID-19. Завантаженість ліжок із киснем за тиждень також знизилася на 5,4% та становить 35%.

Завантаженість дитячих ліжок також є контрольованою, розповів міністр. Їхня завантаженість перебуває на рівні 31%, що на 8,9% менше, ніж тижнем раніше.

Що відомо

За добу 20 лютого в Україні виявили 13 562 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151). Летальних випадків – 127. За добу 17 172 людини були вакциновані проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

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