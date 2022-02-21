Через обстріли окупантів зупинено роботу Луганської ТЕС

Через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя. Про це повідомив голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті", — повідомив Сергій Гайдай.

Він додав, що станом на 13.10 відключено від мережі єдиний працюючий блок Луганської ТЕС через відключення ВЛ-220 Лисичанська.

В Луганській обласній державні адміністрації повідомили, що на території Луганської ТЕС стався вибух на складі мазуту з подальшим загорянням. Наразі обстріли тривають, тому немає можливості оцінити точні пошкодження та провести ремонтні роботи.

Сили ДСНС зосереджені у смт Новоайдар і готові розпочати роботи після встановлення "тиші".

Враховуючи обставини, адміністрація Луганської ТЕС прийняла рішення мінімізувати перебування співробітників на ТЕС та не виходити на відкриту територію за відсутності гострої виробничої необхідності.

Прессекретарка Луганського енергетичного об'єднання Юлія Рибалка повідомила Суспільному, що ТЕС ремонтні бригади не можуть приступити до ремонту через обстріли та діятимуть за обставинами.

Юлія Рибалка додала, що через обстріли бойовиків та пошкодження мережі без електропостачання опинилися понад 45 тисяч будинків і квартир. Повністю знеструмлено місто Щастя і Станицю Луганську та населені пункти в окрузі. Значно знижена надійність електропостачання північної частини Луганської області.

За словами Юлія Рибалко знеструмлено 4 підстанції 110 кВ та ряд підстанцій 35 кВ. Підвищилось навантаження на Кремінську підстанцію. Якщо вона не витримає напруги та вийде з ладу вся територія Луганської області може опинитись без світла.

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Що відомо

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Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

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