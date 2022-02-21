Україна готова прийняти мешканців Донбасу, яких вивезли у РФ — Резніков

Український уряд готовий прийняти жителів тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей, яких бойовики вивезли на територію РФ на тлі загострення безпекової ситуації.

Про це під час брифінгу 21 лютого заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми запропонували, пані Верещук (віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук — ред.) запропонувала, перебуваючи на території Донецької області, всім охочим повертатися на нашу територію", — зазначив він.

За словами міністра, при цьому окупанти намагаються завадити українцям потрапити на контрольовану урядом територію.

"Є проблеми із роботою КПВВ не з нашого боку, а саме з боку тих структур, які знаходяться на тому боці. Наші КПВВ готові приймати всіх наших громадян у будь-який час, у будь-яку пору доби", — підкреслив Резніков.

Міністр зауважив, що Росія веде інформаційну кампанію, спрямовану на залякування мешканців окупованих територій.

"Кожен обирає свій шлях самостійно. Ще раз наголошую, ми маємо цілком свідому ситуацію, коли інформаційна кампанія РФ на території окупованих Донецької та Луганської області потужна. Їх лякають, що нібито ми зараз будемо нападати на них, вбивати їх, брати у полон. Якщо ви дуже уважно подивитесь те що вони там друкують - волосся дибки стає відразу. Цього не буде. Тому що ще раз наголошую: у нас зовсім інший план. План нашого президента - політико-дипломатичний шлях вирішення цього питання", — підсумував урядовець.

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Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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