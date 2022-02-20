У Twitter створили фейкову сторінку ЗСУ. Генштаб підозрює Росію

У Генеральному штабі Збройних Сил України попередили, що у соціальній мережі Twitter створено фейкову сторінку ЗСУ з метою поширення російської пропаганди.

Про це Генштаб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві наголосили, що офіційна верифікована сторінка Збройних Сил у Twitter знаходиться за посиланням: https://twitter.com/GeneralStaffUA.

"Інші сторінки цієї соцмережі що містять у назві причетність до ЗСУ або до Генерального штабу ЗСУ часто створюються агресором для поширення ворожої пропаганди", — заявили у Генштабі.

Що відомо

19 лютого російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що інформація про нібито провокації, які готують українські війська на окупованій території Донбасу, не відповідають дійсності.

17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Ввечері 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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