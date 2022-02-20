Глава Міноборони Німеччини підтвердила відмову від постачання зброї Україні

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вкотре заявила про відмову німецького уряду постачати зброю Україні. На її думку, на тлі російської загрози важливо підтримувати економічну стабільність України.

Про це вона заявила на Мюнхенській конференції з безпеки.

Міністерка пояснила, що позиція німецького уряду щодо обмеження експорту зброї пов’язана "з нашою історією, з нашим минулим".

"Я вважаю, що цей підхід є правильним. Німецький народ підтримує цю думку. Вісімдесят відсотків людей — за такий обмежений експорт зброї", — сказала Ламбрехт.

При цьому вона зауважила, що у разі вторгнення Росії на українську територію важливо, щоб країни НАТО доповнювали одне у наданні допомоги Україні, а не робили одне й те ж саме. У цьому контексті очільниця Міноборони Німеччини навела заяву українського лідера Володимира Зеленського у Мюнхені, який наголосив на важливості надання не тільки зброї, а й економічної підтримки.

Що відомо

17 лютого у Бундестазі відбулися нові парламентські слухання щодо підтримки України. Союз ХДС/ХСС вимагав від уряду нового канцлера Олафа Шольца надати Києву оборонне озброєння.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість Німеччина готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу